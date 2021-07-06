В Киеве раскрыли план силового захвата Донбасса

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Вооруженные силы Украины технически могут взять под контроль Донбасс, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска", – сказал он в эфире телеканала "Наш".

По словам Арестовича, в случае конфликта, украинская армия окружит крупные города, разрежет пути снабжения и возьмет под артиллерийский огонь восточную границу ЛДН и ДНР.

Ранее депутат Верховной рады Олег Волошин рассказал об угрозе падения Украины из-за провокаций в Донбассе. По мнению члена парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", провокации Киева и последующая военная операция могут привести к вооруженному конфликту с Москвой.

Он также отметил, что России всегда хватит сил, чтобы победить в случае прямого столкновения с Украиной. В то же время парламентарий раскритиковал позицию украинского лидера Владимира Зеленского, который, по его словам, не контролирует свои эмоции и только нагнетает обстановку.