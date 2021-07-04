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Политика

14:19

Песков заявил, что Украина пытается размыть важность минских договоренностей

политика

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украина пытается размыть значимость минских договоренностей. Заявление он сделал в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Представитель Кремля подчеркнул, что власти Украины также пытаются представить Россию участницей конфликта. Это, по его словам, неприемлемо.

"Главная проблема – это то, что Украина не хочет выполнять минские договоренности, последовательно пытается размывать важность минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые, эти минские договоренности", – сказал Песков.

Он добавил, что Россия не будет игнорировать проблемы жителей Донбасса, которые оказались в блокаде Украины.

"Россия оказывала гуманитарную помощь и будет продолжать это делать", – отметил пресс-секретарь, добавив, что Москва, Париж и Берлин всячески способствуют тому, чтобы минский Комплекс мер был реализован, поскольку только это сможет урегулировать ситуацию в регионе.

Ранее в интервью украинскому телеканалу "1+1" Зеленский заявил, что если урегулирования конфликта на востоке Украины не удастся достигнуть в нормандском формате, то по вопросу Донбасса возможно проведение референдума.

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