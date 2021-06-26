В МИД РФ назвали условие участия США в переговорах по Украине

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия допускает подключение Соединенных Штатов к переговорам по Украине только в том случае, если США смогут повлиять на выполнение Киевом Минских соглашений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Раньше были ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе. <...> Если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать", – приводит слова Рябкова РИА Новости.

В то же время замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что при нынешнем подходе американцам "на Украине делать нечего".

В середине июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что власти этой страны не могут выполнить Минские соглашения в текущем виде. В свою очередь президент Владимир Зеленский допустил проведение референдума по вопросу Донбасса, если урегулирования конфликта на востоке Украины не удастся достигнуть в нормандском формате.