Значительная часть отношений США и Украины "излучает ненависть" к РФ – Песков

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Значительная часть отношений США и Украины "излучает ненависть" к России. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
"Украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, это дело двух суверенных государств. Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений излучает русофобство, излучает буквально ненависть к нашей стране", – сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что это заставляет внимательно анализировать итоги контактов Украины и США.
Ранее представитель Кремля сообщил, что вступление Украины в НАТО опасно для России, поскольку инфраструктура Альянса будет приближена к границам РФ. По его словам, Москва отслеживает результаты встречи главы Пентагона с украинским лидером.
До этого Песков сообщал, что в Кремле обратили внимание на стремление Киева в НАТО и потенциальную готовность США приветствовать это желание. По его словам, Владимир Путин не раз выражал позицию Москвы по этому поводу. Он добавил, что США и Украина скорее дружат против России, что вызывает сожаление.
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