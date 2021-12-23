Путин переадресовал руководству Украины вопрос о приказе стрелять в своих

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Владимир Путин посоветовал спросить нынешнее руководство Украины, где идут обстрелы Донбасса, о том, как можно отдать приказ стрелять в своих. Об этом президент РФ заявил в ходе большой пресс-конференции.
"На вопрос, можно ли отдавать приказы стрелять. Спросите это у сегодняшнего политического руководства Украины. Как они отдают приказы стрелять по Донбассу? В ежедневном режиме", – сказал президент.
Путин также напомнил, что у РФ ранее были достигнуты договоренности о том, что приказ на ответный огонь в случае огня с одной стороны могут отдать лишь вышестоящие руководители.
"Соответственно, в одном случае Донецк, Луганск, в другом – в Киеве. Для чего было принято это решение? Чтобы прекратить обстрелы вообще. Киевские власти потом взяли и отменили это решение, передав право принятия решения на уровень полевых командиров. И все возобновилось. Спросите их, зачем они это сделали", – заявил российский лидер.
Ранее Владимир Путин не исключил, что на Украине готовят новую военную операцию против Донбасса. По его словам, Украина, возможно, готовит третью военную операцию, а РФ там заранее предупреждают: не вмешиваться и не защищать тех людей.
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