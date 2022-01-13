Кадыров попросил ингушский народ предъявить ему обоснованные обвинения

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к ингушскому народу и попросил предъявить ему убедительные обвинения. Об этом он сообщил в своем Instagram.
"Большая просьба к ингушскому народу: если я ваш враг, то определите степень вины и степень наказания, что вы планируете делать со мной: убить меня, изгнать, избить. И в чем я провинился – обоснуйте юридически, шариатски, по обычаям – не имеет значения. И обратитесь к нашему роду – старейшему роду", – отметил Кадыров.
По его словам, если люди не могут представить обоснованные обвинения, значит, они пытаются задеть честь и достоинство. На уточнение претензий глава Чечни дал три дня.
"Я буду использовать все, и я не оставлю тех людей, которые хотят запятнать честь, достоинство и моего народа, рода, семьи. Я пойду на все. Я вам обещаю дать достойный ответ", – подчеркнул глава Чечни.
Однако он выразил уверенность, что народ Ингушетии его любит, но есть и те, кто ему завидует.
"Если заглянуть глубоко в душу, вы меня очень любите, цените, уважаете, и я вас тоже люблю. Поэтому давайте не будем обманывать друг друга. Давайте правду скажем в глаза и убьем этого шайтана, задушим его. Только тогда восторжествует справедливость", – сказал Кадыров.
В конце сентября 2018 года в Магасе подписали договор об установлении административной границы между двумя субъектами. Согласно документу, между регионами проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Малгобекского района Ингушетии.
Чечня получила часть Надтеречного района Ингушетии и горно-лесистую местность. Ингушетия получила равносильную территорию на границе с Малгобекским районом. Блокпосты между Ингушетией и Чечней устанавливаться не будут.
Вопрос о спорных территориях между Чечней и Ингушетией оставался нерешенным с начала 1990-х годов.
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