Суд в Москве арестовал организатора запрещенной в РФ ячейки "Таблиги Джамаат"

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Басманный суд столицы арестовал организатора запрещенной в РФ экстремистской организации "Таблиги Джамаат" Казбека Хуранова. Об этом сообщает ТАСС.

Обвиняемый будет находиться под стражей до 31 марта. В ведомстве уточнили, что постановление суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Хуранова обвиняют в создании террористического сообщества, содействии террористической деятельности и пропаганде терроризма.

Ранее суд в Москве приговорил восьмерых участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" к заключению в колонии на срок от 11 до 18 лет. Суд установил, что приговоренные вербовали жителей столичного региона в ряды МТО и распространяли запрещенную террористическую идеологию.