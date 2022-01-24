Суд в Москве приговорил участников "Хизб ут-Тахрир" на срок от 11 до 18 лет

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Суд в Москве приговорил восьмерых участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" к заключению в колонии на срок от 11 до 18 лет, сообщает ТАСС.

Суд установил, что приговоренные вербовали жителей столичного региона в ряды МТО и распространяли запрещенную террористическую идеологию, содержащую призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ.

Второй Западный окружной военный суд признал двух главарей и шестерых активных участников виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух главарей и трех членов запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир", вербовавших местных мусульман. Операция по их задержанию была проведена совместно с МВД и Росгвардией.

