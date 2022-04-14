"Московский патруль": жительница столицы выбросила младенца в мусоропровод

Жительница Москвы выбросила младенца в мусоропровод. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело о покушении на убийство новорожденного ребенка. Девочку вовремя обнаружили и сейчас она находится под наблюдением врачей.

Медицинская помочь потребовалась и матери, которая пыталась избавиться от малышки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

