"Московский патруль": в столице задержаны вероятные фальшивомонетчики

Печатали деньги в домашней типографии. В Москве задержали вероятных фальшивомонетчиков, которые подделывали двухтысячные купюры. Оперативники изъяли у них почти полсотни фальшивок.

С кем они расплачивались так называемыми фантиками? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

