"Московский патруль": пассажир рейса Дели – Москва пытался провезти более 2 тыс украшений

Больше двух тысяч ювелирных украшений и предметов посуды пытался тайно провезти через границу пассажир рейса Дели – Москва. Однако на его чемоданы обратили внимание сотрудники таможни аэропорта Шереметьево.

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