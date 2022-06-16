Кровля загорелась в семиэтажном здании на Тверской улице

Фото: телеграм-канал “ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ’’

Кровля горит в семиэтажном здании в центре Москвы на Тверской улице в доме 27, строении 2, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что происходит возгорание на кровле, площадь пожара уточняется. Сведений о пострадавших не поступало.

В экстренных службах добавили, что проводится эвакуация жильцов дома.

В свою очередь, в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.

"По предварительной информации, возгорание произошло в чердачном помещении жилого здания с административными помещениями", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ранее задымление произошло на втором этаже главного здания МГТУ имени Баумана. Были вызваны пожарные, сотрудников и студентов вуза попросили покинуть здание.

А до этого работников Театра наций эвакуировали из-за ложного срабатывания системы пожаротушения. Как выяснилось позже, возгорания в здании не было, а за дым был принят порошок из системы тушения.

