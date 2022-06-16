Кровля загорелась в семиэтажном здании на Тверской улице

16 июня, 23:14
Фото: телеграм-канал “ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ’’
Кровля горит в семиэтажном здании в центре Москвы на Тверской улице в доме 27, строении 2, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
В ведомстве уточнили, что происходит возгорание на кровле, площадь пожара уточняется. Сведений о пострадавших не поступало.
В экстренных службах добавили, что проводится эвакуация жильцов дома.
В свою очередь, в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.
"По предварительной информации, возгорание произошло в чердачном помещении жилого здания с административными помещениями", – сообщается в телеграм-канале ведомства.
Ранее задымление произошло на втором этаже главного здания МГТУ имени Баумана. Были вызваны пожарные, сотрудников и студентов вуза попросили покинуть здание.
А до этого работников Театра наций эвакуировали из-за ложного срабатывания системы пожаротушения. Как выяснилось позже, возгорания в здании не было, а за дым был принят порошок из системы тушения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: