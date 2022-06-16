Площадь пожара в здании на Тверской улице составляет 200 квадратных метров

16 июня, 23:45
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Площадь пожара в семиэтажном здании на Тверской улице составляет 200 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России.
"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на кровле семиэтажного административно-жилого здания на площади 200 квадратных метров", – сообщается в телеграм-канале ведомства.
Там добавили, что по предварительной информации пострадавших нет.
В свою очередь, в Дептрансе сообщили, что движение по Тверской улице в сторону центра ограничено до одной полосы. Для движения транспорта в сторону центра дополнительно задействована левая полоса встречного движения. В ведомстве призвали автомобилистов выбирать пути объезда. На месте работают оперативные службы города.
"Для временного размещения и обогрева жителей к месту пожара направлены два автобуса Мосгортранс", – уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что кровля загорелась в семиэтажном здании в центре Москвы на Тверской улице в доме 27, строении 2. Сведений о пострадавших не поступало. Проводится эвакуация жильцов дома. Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.
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