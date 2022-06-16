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Москва 24

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Происшествия

16 июня, 23:45

Площадь пожара в здании на Тверской улице составляет 200 квадратных метров

транспортпроисшествия

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Площадь пожара в семиэтажном здании на Тверской улице составляет 200 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России.

"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на кровле семиэтажного административно-жилого здания на площади 200 квадратных метров", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Там добавили, что по предварительной информации пострадавших нет.

В свою очередь, в Дептрансе сообщили, что движение по Тверской улице в сторону центра ограничено до одной полосы. Для движения транспорта в сторону центра дополнительно задействована левая полоса встречного движения. В ведомстве призвали автомобилистов выбирать пути объезда. На месте работают оперативные службы города.

"Для временного размещения и обогрева жителей к месту пожара направлены два автобуса Мосгортранс", – уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что кровля загорелась в семиэтажном здании в центре Москвы на Тверской улице в доме 27, строении 2. Сведений о пострадавших не поступало. Проводится эвакуация жильцов дома. Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.

Видео: Москва 24

Видео: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Видео: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"


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