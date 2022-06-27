"Рейд": дежурство с сотрудниками ППС

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ППС ЮЗАО Москвы.

Ведущая Хильда Кармен стала очевидцем нескольких историй: жалоба на громкий просмотр мультфильмов в автомобиле, курение на детской площадке, нахождение мужчины на верхнем этаже дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

