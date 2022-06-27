Фура врезалась в опору моста на трассе М11

Произошла авария на пересечении бетонной дороги и трассы М11 – фура влетела в опору моста.

Видео аварии прислали телезрители. Водитель заехал на ограждение и влетел в бетонные конструкции. На месте ДТП начали работать оперативные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.