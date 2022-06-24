Виновник смертельного ДТП на Зубовском бульваре оказался нарушителем со стажем

Виновник смертельной аварии на Зубовском бульваре оказался лихачом со стажем. На нем были десятки штрафов, в том числе за проезд на красный. Такое же нарушение стало причиной трагедии в центре Москвы.

В автоаварии погибли два человека, шестеро пострадали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.