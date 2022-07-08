"Рейд": дежурство с экипажем ППС ВАО

Дмитрий Козачинский выходит в рейд вместе с экипажем ППС ВАО.

Ведущий стал очевидцем сразу несколько происшествий: житель дома вызвал патруль и утверждал, что ему хотят проломить потолок в 05:00, нетрезвого подозрительного гражданина отвезли в отдел для составления протокола и оформления штрафа. Также сотрудники оформили протоколы на поврежденный из-за дерева автомобиль и съездили в якобы шумную коммунальную квартиру.

Подробнее – в программе "Рейд".