Минтранс анонсировал увеличение ж/д перевозок в Крым летом 2022 года

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил об увеличении объема железнодорожных перевозок в Крым. Об этом сообщает ТАСС.
"Исходя из имеющихся пропускных способностей, максимально увеличены объемы перевозок. Количество поездов выросло с 14 до 17, увеличена периодичность курсирования и пополнена составность", – заявил глава ведомства.
По словам Савельева, в летний период 2022 года планируется перевезти в Крым 2,5 миллиона пассажиров. В прошлом году этот показатель был равен 1,1 миллиона человек.
Всего в южном направлении летом 2022 года планируется перевезти более 12 миллионов пассажиров. По состоянию на первое полугодие на черноморские курорты, в Минводы и Крым доставили 7 миллионов путешественников.
Ранее Крым и Запорожская область возобновили грузовое железнодорожное сообщение. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков выразил уверенность, что товарооборот между регионами будет только увеличиваться.
Также планировалось организовать запуск железнодорожного сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями, однако на данный момент этот процесс приостановлен ради завершения работ по обеспечению безопасности перевозок.
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