"Рейд": дежурство с сотрудниками соцпатруля

Дмитрий Козачинский выходит в рейд с сотрудниками соцпатруля.

Ведущий стал очевидцем сразу несколько происшествий: жители дома вызвали патруль в связи с тем, что в подъезде поселился пожилой мужчина, другой мужчина уснул на лавке детской площадки, а у здания вокзала нашли бесхозный чемодан на колесах.

Подробнее – в программе "Рейд".