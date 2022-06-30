"Рейд": дежурство с социальным патрулем

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками социального патруля.

Ведущая Хильда Кармен стала очевидцем нескольких историй: агрессивный мужчина с ножом, спящая пара на газоне, обманутый пожилой мужчина на вокзале.

