Специалисты проекта "Малый бизнес Москвы" за 10 лет провели более 800 тысяч консультаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 820 тысяч бесплатных консультаций для бизнеса провели специалисты проекта "Малый бизнес Москвы" за 10 лет работы, заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Проект "Малый бизнес Москвы" – часть городской экосистемы для делового сообщества. За 10 лет специалисты МБМ провели 820 тысяч бесплатных консультаций и 10 тысяч мероприятий. Полмиллиона раз предприниматели воспользовались его цифровыми сервисами и онлайн-услугами", – сказала она.

По словам Сергуниной, разноплановые программы обучения в рамках проекта прошли больше 370 тысяч человек.

Отмечается, что сервис "Малый бизнес Москвы" поможет подобрать помещение, узнать о мерах поддержки и пройти онлайн-обучение. Специалисты проекта помогают бизнесменам на всех этапах: от поиска идеи и регистрации бизнеса до его масштабирования.

Ранее сообщалось, что около 35 тысяч столичных предпринимателей с апреля 2022 года воспользовались сервисом по подбору антикризисных мер поддержки. Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что бизнесу предоставляют административные послабления, чтобы поддержать уровень занятости.