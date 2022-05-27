Специалисты проекта "Малый бизнес Москвы" за 10 лет провели более 800 тысяч консультаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 820 тысяч бесплатных консультаций для бизнеса провели специалисты проекта "Малый бизнес Москвы" за 10 лет работы, заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Проект "Малый бизнес Москвы" – часть городской экосистемы для делового сообщества. За 10 лет специалисты МБМ провели 820 тысяч бесплатных консультаций и 10 тысяч мероприятий. Полмиллиона раз предприниматели воспользовались его цифровыми сервисами и онлайн-услугами", – сказала она.
По словам Сергуниной, разноплановые программы обучения в рамках проекта прошли больше 370 тысяч человек.
Отмечается, что сервис "Малый бизнес Москвы" поможет подобрать помещение, узнать о мерах поддержки и пройти онлайн-обучение. Специалисты проекта помогают бизнесменам на всех этапах: от поиска идеи и регистрации бизнеса до его масштабирования.
Ранее сообщалось, что около 35 тысяч столичных предпринимателей с апреля 2022 года воспользовались сервисом по подбору антикризисных мер поддержки. Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что бизнесу предоставляют административные послабления, чтобы поддержать уровень занятости.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: