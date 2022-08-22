Жители Бабушкинского района будут тратить на поездки до 20 минут меньше с запуском МСД

Запуск Московского скоростного диаметра поможет экономить время в пути. Например, жители Бабушкинского района будут тратить на поездки по городу до 20 минут меньше.

Сейчас, чтобы попасть на восток, юг или юго-восток столицы, они выезжают на проспект Мира и Третье Транспортное кольцо. Путь лежит через Енисейскую улицу и проезд Серебрякова, поэтому движение там перегружено. Московский скоростной диаметр перераспределит потоки машин.

Жители Москвы и области будут проезжать по магистрали бесплатно. Об этом сообщил Сергей Собянин. Новая транспортная артерия объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Ее длина – 68 километров. По скоростному диаметру можно будет проехать через весь город без светофоров за 40 минут.

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