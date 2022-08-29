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Сергей Собянин рассказал о реализации программы "Мой район" в Раменках и Очаково-Матвеевском. Программа развития была представлена на официальном сайте Собянина.

По словам мэра, запад Москвы – место отечественного кинематографа. На территории округа был реализован проект строительства нового здания Московского университета. Кроме того, по словам Собянина, Воробьевы горы являются местом притяжения горожан в зимнее время года.

"Сегодня мы видим свою задачу в том, чтобы открыть второе дыхание каждому из этих объектов", – сообщил Собянин.

По словам мэра, в 2019 году "Мосфильм" ввел в строй павильон для съемок под номером 16, а также Дом костюма и реквизита. Там размещено свыше 70 исторических автомобилей, более 100 карет и повозок разных времен. Сейчас же близится к завершению строительство киноконцертного комплекса и съемочного павильона под номером 17.

Отмечается, что на резервной территории МГУ между Мичуринским проспектом и проспектом Вернадского идет создание Инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы". Реализацию проекта начали по поручению Владимира Путина. Это позволит открыть несколько сотен научных лабораторий и передовых предприятий. Кроме того, будет создано более тысячи рабочих мест для специалистов научной сферы, а также столичных выпускников, добавил Собянин.

До начала реализации проекта специалисты вывезли с территории ИНТЦ было вывезено более 1,8 миллиона кубических метров строительного мусора, сообщил Собянин. Первый кластер ИНТЦ "Ломоносов" будет готов к заселению в конце 2022 года начале 2023 года.

Зимой 2022–2023 года власти планируют возобновить работу канатной дороги на Воробьевых горах.

"Этой зимой планируем возобновить работу трех горнолыжных трасс длиной от 170 до 325 метров. В свободное от тренировок время на спуске прокатиться смогут все желающие", – сообщил мэр столицы.

Новыми объектами, которые привлекут внимание горожан, на Воробьевых горах станут веревочный и экстрим-парки.

Аллею спортивной славы благоустроят. Вдоль пешеходного маршрута планируют разместить тематическую выставку с ретроспективой зимних Олимпийских игр и достижений российских спортсменов, добавил Собянин.

Кроме того, недавно специалисты очистили Большой Очаковский пруд. На природной территории также высадили кустарники, разбили газоны, установили малые архитектурные формы и сделали освещение. По словам мэра, зона отдыха стала более ухоженной.

Мэр добавил, что реализация программы "Мой район" будет продолжена в Раменках и Очаково-Матвеевском. Комфорт и качество жизни жителей районов будет расти.

Ранее Собянин представил планы развития районов Северное и Южное Бутово. По словам мэра, для жителей уже возвели многопрофильный клинический центр "Коммунарка". По его словам, больница является одной из лучших в РФ. В ближайшие годы планируется создать одноименный деловой центр, который станет аналогом "Москва-Сити" для новых территорий столицы.