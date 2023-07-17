Минспорт запланировал переименовать Спартакиаду сильнейших

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Министерство спорта РФ сообщило о планах изменить название Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов на Спартакиаду народов России, статус соревнований при этом сохранится. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра спорта России Олега Матыцина.

"Что касается международного давления, мы быстро отреагировали, был утвержден план антикризисных мер", – добавил он.

По его словам, нужна была социальная защита российских спортсменов. Так, уже была проведена Спартакиада сильнейших. Он также анонсировал зимнюю Спартакиаду в следующем году, отметив мотивированность федераций и регионов.

Отмечается, что она пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года на территории пяти субъектов РФ. Летние соревнования состоялись в период с 10 августа по 2 октября 2022 года. Они проходили в 12 субъектах страны и затронули 39 видов спорта (53 зачетные дисциплины). В них поучаствовали 9 513 человек из 82 субъектов РФ и федеральной территории Сириус.

Ранее Матыцин заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать Россию и Белоруссию к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже в установленную дату 26 июля является очередным проявлением дискриминации и нарушением правил "олимпизма". Он добавил, что решение было принято без учета квалификационных соревнований.

В мае Международная федерации фехтования не допустила к соревнованиям российских олимпийских чемпионок Яну Егорян, Софью Великую, Софию Позднякову и других спортсменов. При этом в марте федерация приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях.

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