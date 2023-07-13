В Минспорте оценили решение МОК не приглашать РФ и Белоруссию на Олимпиаду в Париже

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Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать Россию и Белоруссию к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже в установленную дату 26 июля является очередным проявлением дискриминации и нарушением правил "олимпизма". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина.

"В олимпийской семье должны быть семейные принципы и их уважение", – подчеркнул он.

Матыцин добавил, что решение принято без учета квалификационных соревнований. Также ему неизвестно, когда российских и белорусских спортсменов пригласят на Олимпиаду.

Ранее МОК сообщил, что 26 июля разошлет приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам (НОК). В список не вошли Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии. Также комитет не пригласит на Олимпиаду Национальный олимпийский комитет Гватемалы, отстраненный еще в сентябре 2022 года.

В январе МОК уточнил, что спортсмены из РФ смогут участвовать в мировых состязаниях при соблюдении ряда условий. Так, к соревнованиям будут допущены те, кто не выступает против миротворческой миссии комитета, активно поддерживая СВО на Украине. Атлеты также должны придерживаться Всемирного антидопингового кодекса.

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