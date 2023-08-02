Чемпион мира по футболу 2006 года Буффон завершил карьеру

Фото: ТАСС/EPA/PAOLO MAGNI

Чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии и 10-кратный победитель чемпионата страны Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры. Об этом 45-летний вратарь написал в своих соцсетях.

"Вот и все, ребята. Вы дали мне все, я дал вам все. Мы сделали это вместе", – написал футболист.

В 2017 году итальянский вратарь принял решение завершить игровую карьеру в сборной страны. Причиной такого заявления стал невыход команды на чемпионат мира – 2018, который проходил в России.

Буффон провел на профессиональном уровне 28 сезонов. В ноябре 1995 года в возрасте 17 лет вратарь дебютировал за "Парму", а в октябре 1997 года – за сборную Италии в отборочном матче ЧМ-1998 против сборной России. Матч прошел на стадионе "Лужники" в Москве и завершился со счетом 1:1. В возрасте 19 лет он стал самым молодым вратарем сборной Италии в послевоенную эпоху.

В "Ювентусе" Буффон провел 17 лет и стал десятикратным чемпионом Италии, пятикратным обладателем Кубка Италии и шестикратным обладателем Суперкубка страны. За свою карьеру он провел на клубном уровне 975 матчей, в которых пропустил 825 мячей и 429 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Вратарь – лидер по числу игр за сборную Италии, сыграв за нее 176 матчей и выиграв чемпионат мира в 2006 году.

В декабре о завершении карьеры в сборной Франции по футболу сообщил обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема. 35-летний футболист получил травму в преддверии старта ЧМ-2022 и не смог выступить на турнире.

Некоторые СМИ писали, что причиной такого решения футболиста мог стать конфликт с главным тренером Дидье Дешамом. Отмечалось, якобы из-за этого Карим отклонил предложение президента Франции Эммануэля Макрона приехать в Катар, чтобы поддержать команду.