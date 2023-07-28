УЕФА отстранил "Ювентус" от участия в еврокубках в сезоне-2023/24

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Первая палата комитета финансового контроля по деятельности клубов (СFCB) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение об исключении итальянского футбольного клуба "Ювентус" от участия в еврокубках в сезоне-2023/24. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

СFCB пришла к выводу, что "Ювентус" нарушил нормативную базу УЕФА, а также нарушил мировое соглашение, подписанное в августе 2022 года. В результате договор был расторгнут.

Кроме того, на футбольный клуб наложили дополнительный финансовый взнос в размере 20 миллионов евро, из которых 10 миллионов евро являются условными и будут применены только в том случае, если годовая финансовая отчетность клуба за 2023–2025 финансовые годы не будет соответствовать требованиям бухгалтерского учета.

В конце апреля этого года сообщалось, что "Ювентусу" временно вернули 15 очков в Серии А после частично принятой апелляции комитетом спортивных гарантов Национального олимпийского комитета Италии (CONI).

Отмечалось, что в январе этого года лишился 15 очков за финансовые махинации, а также был отстранен от футбола ряд функционеров клуба Итальянской федерацией футбола (FIGC).

"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" вышли в четвертьфинал Лиги Европы