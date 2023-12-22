Португалец Томаш Амарал стал новым спортивным директором ФК "Спартак"

Фото: телеграм-канал "ФК "Спартак-Москва"

Португалец Томаш Амарал стал новым спортивным директором московского футбольного клуба "Спартак", сообщает пресс-служба красно-белых.

Специалист приступит к работе с 1 января 2024 года. Его предшественник на этой должности британец Пол Эшуорт займет пост технического директора клуба.

Амарал в течение последних четырех с половиной лет был старшим скаутов в лиссабонской "Бенфике". Также до этого в португальских "Фаренсе" и "Браге" Амарал находился на должности ассистента тренера. В испанских "Гранаде", "Эйбаре" и "Вальядолиде" – скаутом.

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