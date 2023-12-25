FIFA пригрозила Бразилии отстранением – СМИ

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FIFA пригрозила Бразилии отстранением национальных сборных и клубов от участия в международных соревнованиях, сообщает RT.

Федерация пригрозила наказать бразильские команды, если они будут вмешиваться в выборы нового президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) в январе.

7 декабря суд Рио-де-Жанейро отстранил главу конфедерации Эднальдо Родригеса от должности из-за нарушений на выборах в 2022 году.

Ранее UEFA не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25. Турнир является частью отбора на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

FIFA представила официальный мяч женского ЧМ-2023