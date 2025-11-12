"Портрет Элизабет Ледерер" Климта выставят на торги в США

Фото: sothebys.com

"Портрет Элизабет Ледерер" от австрийского художника-символиста Густава Климта будет выставлен на аукцион Sotheby’s в США на следующей неделе. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, стоимость картины оценили в более чем 150 миллионов долларов. Она стала главным лотом из коллекции наследника косметического и парфюмерного бренда Estee Lauder Леонарда Алана Лаудера.

На портрете изображена дочь покровителей Климта. На ней надето легкое и украшенное узорами одеяние. Художник создал эту работу за два года до своей смерти.

В коллекции Лаудера также значатся и две другие работы Климта, которые стоят свыше 70 и 80 миллионов долларов. При этом цена собранных им произведений, которые выставлены на аукцион, может составить более 400 миллионов долларов.

В 2023 году картина художника "Дама с веером" побила его рекорд. Она была продана за 108 миллионов долларов.

Ранее на аукционе Christie’s в Париже была продана монохромная картина французского художника Ива Кляйна California (IKB 71) за 18,4 миллиона евро. Сумма стала рекордной для произведений новатора на мировых торгах.

California была создана незадолго до первого и единственного визита Кляйна в США, где он представлял свои работы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

