Психолог рассказала, как справиться с осенней хандрой

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

При возникновении осенней хандры можно начать снимать окружающий мир и выкладывать красивые кадры в социальных сетях. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего преподавателя кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елену Разумову.

По ее словам, в арт-терапевтических техниках есть прием фототерапии, который учит замечать красоту в простых вещах.

"Идя по делам или просто гуляя, можно снимать на камеру телефона все красивое, на ваш взгляд, что вы увидите: отражение облаков в луже, поздний цветок, пробивающийся сквозь опавшую листву, одинокий лист на ветке. Этими моментами можно делиться в соцсетях, а также, подмечая их на камеру, рассуждать, чему мы можем научиться у природы", – сказала Разумова.

Психолог подчеркнула, что в борьбе с осенней хандрой помогут физические нагрузки. Эксперт пояснила, что благодаря этому запускаются процессы стабилизации психического состояния, повышается удовлетворенность жизнью, активизируется работа мозга.

"Ходить и смотреть, как стопа соприкасается с землей, устанавливает контакт, отмечать, как первый иней ложится на землю, как запах морозного утра отличается от летней рассветной поры. Это дает возможность замечать, проживать это время, а не "проскакивать" его", – сказала Разумова.

Психолог посоветовала создать дома комфортную обстановку, которая поможет укрыться от непогоды на улице. Речь идет о пледе, обогревателе и приятном фильме. Эксперт рекомендовала следить за своим состоянием и обратиться к психологу, прежде чем депрессия проявится в полном объеме.

Ранее терапевт Наталия Андрианова рассказала, какие витамины нужно принимать в начале осени. Эксперт отметила, что осенью иммунитет человека снижается, он больше подвержен различным заболеваниям. Поэтому очень важно использовать правильные меры профилактики, добавила она. Врач отметила, что полностью избежать риска простуды не получится, но можно снизить частоту заражения инфекциями.

