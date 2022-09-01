Психолог назвал методы борьбы с осенней хандрой

Фото: depositphotos/encrier
С наступлением осени люди часто могут испытывать большую тягу ко сну, подавленность, спутанность мыслей и другие симптомы хандры. Клинический психолог Юрий Грязев в разговоре с Общественной службой новостей назвал несколько методов борьбы с осенней хандрой.
"На самом деле ничего страшного не происходит. Нужно всего пару дней переждать. Психика и нервная система приспособятся", – сказал эксперт.
По его словам, справиться с подобным состоянием можно, стимулировав выработку эндорфинов – гормонов радости. Это можно сделать, устроив просмотр комедий в приятной обстановке, например с любимой едой, отметил Грязев.
Также необходимо забыть об интенсивной работе и перфекционизме. Психолог заметил, что действовать нужно по мере сил и возможностей, учитывая моральное состояние.
В период осенней хандры также нужно ограничить физические нагрузки. Их врач посоветовал заменить расслабляющими процедурами – массажем или медитациями.
Грязев обратил внимание, что часто люди путают хандру и депрессию, отметив, что первое состояние грусти и тоски проходит спустя время, второе – требует лечения специалистом.
Врач-психотерапевт московской психиатрической клинической больницы № 4 имени Ганнушкина Полина Свечникова посоветовала россиянам заранее подготовиться к осеннему периоду и принять меры для профилактики психических расстройств.
По ее словам, в сентябре можно начать устраивать ежедневные 10-минутные прогулки, а также заняться творчеством. Поскольку у многих людей в период осени усиливается тяга к сладкому, эксперт посоветовала заменить его ягодами, фруктами или бодрящими чаями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: