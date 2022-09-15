Психолог назвала ранние признаки депрессии

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К ранним признакам депрессии можно отнести ухудшение аппетита, апатию, повышенное чувство тревоги и другие симптомы. Об этом заявила эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы, клинический психолог, директор центра психологии СамГМУ Иркям Ахмерова в разговоре с RT.
По словам специалиста, о необходимости в незамедлительном обращении к специалисту могут сигнализировать также нарушения сна и коммуникации с окружающими в течение двух недель.
"Наша психика опирается на наше физическое состояние, поэтому, чтобы избежать упаднического состояния, важно ежедневно уделять 15–20 минут физической нагрузке, спать по 7–8 часов в проветриваемой комнате с закрытыми шторами", – объяснила Ахмерова.
Она добавила, что в качестве профилактики расстройства необходимо соблюдать режим сна и не засыпать в тот день, в который нужно будет проснуться.
Также эксперт порекомендовала соблюдать водный баланс и поддерживать рацион питания: употреблять больше овощей и фруктов.
До этого врач-психиатр Михаил Тетюшкин дал советы по борьбе с осенним обострением. По его словам, родственники людей, склонных к подобному заболеванию, должны быть внимательными, чтобы вовремя обратиться к специалистам.
Если врач уже назначил схему лечения, то отклоняться от нее нельзя, отметил Тетюшкин. Либо нужно оставаться внимательным к сигналам своего организма. Кроме того, он посоветовал отойти подальше от людей, которые ведут себя странно или вызывающе.
"Доктор 24": телесные проявления депрессии
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