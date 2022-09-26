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Общество

17:34

Ученые рассказали, как избавиться от привычки читать плохие новости

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ученые дали несколько советов о том, как отучить себя от думскроллинга – привычки читать плохие новости. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Эта проблема стала очень актуальной в последнее время. Специалисты Техасского технологического университета изучили культуру потребления новостей у современных пользователей, собрав фокус-группу из 1 100 человек. Результаты исследования показали:

  • 16,5% добровольцев страдали думскроллингом;
  • среди думскроллеров 74% испытывали проблемы с психикой;
  • 61% из имеющих привычку читать плохие новости жаловались на плохое физическое здоровье.

Автор исследования Брайан Маклафлин отметил, что мозг пребывает в возбужденном состоянии, когда человек листает ленту новостей.

"Возникает петля обратной связи: чтобы отключиться от мрачных мыслей, люди ныряют в ленту новостей. Но чем чаще вы проверяете новости, тем более мрачная и ужасная картина мира складывается у вас в голове", – объяснил он.

Из-за тревожных новостей в организме перестает вырабатываться серотонин – гормон радости, а выработка адреналина и кортизола увеличивается.

Есть несколько способов избавиться от этой вредной привычки:

  • ограничить время просмотра новостей (выбрать для этого утро или вечер);
  • отключить уведомления для новостей в мессенджерах, отменить подписку на новости сайтов, удалить приложения соцсетей с телефона;
  • прекратить комментировать посты в соцсетях;
  • держать телефон подальше от себя;
  • найти людей-единомышленников, с которыми можно общаться, обсуждать важные события;
  • не читать новости на ночь.

Ранее клинический психолог Валерия Рыжик рассказала, что справиться с апатией и плохим настроением осенью поможет хороший сон и регулярные прогулки. По словам специалиста, если у человека не диагностирована депрессия, то справиться с хандрой достаточно просто.

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