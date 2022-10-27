Нутрициолог перечислила натуральные заменители сахара

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Нутрициолог Татьяна Мещерякова рассказала, какими натуральными продуктами можно заменить сахар. Об этом пишет "Мослента".

Специалист предупредила, что чрезмерное употребление пищи с большим содержанием сахара нарушает углеводный обмен в организме.

"Здоровой альтернативой выпечке станут натуральные сухофрукты, сладкие фрукты и ягоды, злаковые батончики и сладкие овощи (морковь, свекла, тыква, топинамбур), злаки, мед, молоко", – отметила она.

Мещерякова также посоветовала избегать применения рафинада в приготовлении блюд. Нутрициолог напомнила, что сахар часто встречается в составе готовой продукции.

"Мы можем получать его в скрытом виде с готовыми напитками, хлебом, соусами, готовыми завтраками, мясными полуфабрикатами, консервированными фруктами и овощами", – рассказала она.

К отказу от сахара нужно подходить осознанно, резюмировала эксперт.

Ранее Мещерякова рассказала, как не набрать лишние килограммы в период холодов. Вместо сырых овощей специалист порекомендовала употреблять в пищу больше отварных. Помимо этого, худеющие могут разнообразить вкус блюд приправами и специями.

Эксперт также рекомендовала добавлять в блюда растительные масла, орехи и семечки, за счет чего станет больше энергетическая ценность.



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