09:55Общество
Нутрициолог перечислила натуральные заменители сахара
Фото: depositphotos/Nitrub
Нутрициолог Татьяна Мещерякова рассказала, какими натуральными продуктами можно заменить сахар. Об этом пишет "Мослента".
Специалист предупредила, что чрезмерное употребление пищи с большим содержанием сахара нарушает углеводный обмен в организме.
"Здоровой альтернативой выпечке станут натуральные сухофрукты, сладкие фрукты и ягоды, злаковые батончики и сладкие овощи (морковь, свекла, тыква, топинамбур), злаки, мед, молоко", – отметила она.
Мещерякова также посоветовала избегать применения рафинада в приготовлении блюд. Нутрициолог напомнила, что сахар часто встречается в составе готовой продукции.
"Мы можем получать его в скрытом виде с готовыми напитками, хлебом, соусами, готовыми завтраками, мясными полуфабрикатами, консервированными фруктами и овощами", – рассказала она.
К отказу от сахара нужно подходить осознанно, резюмировала эксперт.
Ранее Мещерякова рассказала, как не набрать лишние килограммы в период холодов. Вместо сырых овощей специалист порекомендовала употреблять в пищу больше отварных. Помимо этого, худеющие могут разнообразить вкус блюд приправами и специями.
Эксперт также рекомендовала добавлять в блюда растительные масла, орехи и семечки, за счет чего станет больше энергетическая ценность.
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