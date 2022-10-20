Диетолог назвала идеальный осенний завтрак

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Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в разговоре с Москвой 24 назвала яйца или творог в сочетании с салатом идеальным выбором для осеннего завтрака.

"Утром можно съесть фруктовый или овощной салат. Желательно использовать разные виды фруктов, овощей и зелени. Чем он будет ярче, тем больше он будет заряжать витаминами и позитивом", – отметила специалист.





Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Можно сделать греческий салат. Можно сделать фруктовый салат: добавить апельсины, яблоки, бананы, груши и заправить йогуртом.

Кроме того, на завтрак обязательно должно быть белковое блюдо, которое будет согревать. Это может быть творог, омлет или яичница, заключила Русакова.

Ранее россиянам порекомендовали избегать тяжелых продуктов во время завтрака. В частности, речь идет о любом жирном мясе, а также сложнокомпонентных блюдах. К таким, например, относятся макароны с грибами, сыром и маслом. Подобная пища оказывает серьезную нагрузку на ЖКТ человека. В результате он ощущает в течение дня тяжесть.



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