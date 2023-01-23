Фото: Москв24/Юлия Иванко

Россияне поколения Х сильнее всех почувствовали снижение благосостояния в 2022 году, сообщает РБК.

Консалтинговая компания "Яков и партнеры" совместно с исследовательским холдингом "Ромир" провели социологический опрос, в котором у жителей России узнали настроения и изменения привычек в условиях турбулентности 2022 года. Опрос состоялся в декабре прошлого года. В нем приняли участие более 1,5 тысячи человек по всей России.

Среди участников были респонденты четырех поколений – Z (18–19 лет), Y (20–37 лет), X (38–58 лет) и беби-бумеры (59–64 года).

"При оценке благосостояния учитывалось нескольких факторов, которые включают долгосрочную стабильность, сбережения, эмоциональное и физическое состояние, досуг, заботу о себе, возможности профессионального роста и так далее", – отметили в сообщении.

Представители поколения Х, а также те, у кого доход составляет до 20 тысяч рублей в месяц, чаще всего высказывали негативную оценку. 59% опрошенных из поколения Х заявили об ощущении снижения благосостояния, то же самое почувствовали 33% из поколения Z. Снижение физического и эмоционального состояния оценено в 54 и 21% соответственно.

Согласно опросу, 59% респондентов отметили, что в ближайшие полгода уровень дохода станет основным фактором для беспокойства из-за увеличения цен, общей экономической ситуации в стране и падения дохода семьи. Также 39% опрошенных заявили, что в течение шести месяцев у них будет вызывать волнение психоэмоциональное состояние, а у 38% – состояние здоровья и забота о нем.

Возвращение к прежней жизни, по оценке 22% опрошенных, возможно в течение года, по 19% оценили этот период в 1–2 года и 3–5 лет. Более 5 лет или невозможность жить как прежде отметили по 20% респондентов. Также молодые люди и те, кто имеет доход более 80 тысяч рублей в месяц, выбрали вариант возвращения к прежнему уровню в течение полугода.

Ранее был проведен опрос, в котором жители России рассказали о главных страхах в 2022 году. Большинство россиян (29%) боялись бедности. 28% опрошенных боялись потерять работу и не найти хорошее место, еще 15% россиян опасались тяжелой болезни, в том числе коронавируса у себя и близких. О том, что новый год будет хуже предыдущего, думали 11% человек.

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