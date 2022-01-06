Россияне рассказали о главных страхах в 2022 году

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Большинство россиян (29%) в 2022 году боятся бедности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос портала Superjob, в котором приняли участие 1 600 человек.

Кроме того, 28% опрошенных боятся потерять работу и не найти хорошее место, еще 15% россиян опасаются тяжелой болезни, в том числе коронавируса у себя и близких. О том, что новый год будет хуже предыдущего думают 11% человек. При этом мужчины опасаются одиночества и обвала рубля.

Еще 6% опрошенных боятся, что в условиях удаленки дети не получат хорошего образования и не смогут закончить вуз. Россияне также опасаются невозможности отдохнуть за рубежом из-за ограничений по коронавирусу (3%), а 4% испытывают страх от военных конфликтов.

При этом большинство опрошенных старше 45 лет и с доходом более 80 тысяч рублей в месяц (21%) заявили, что в новом году ничего не боятся.

Ранее эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева назвала выгодные для отпуска месяцы в 2022 году. По ее словам, это те месяцы, где больше всего рабочих дней. Так, в текущем году в августе будет 23 рабочих дня, в марте, сентябре и декабре – 22 дня.

