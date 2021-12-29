Деды Морозы и Снегурочки рассказали, с какими сложностями сталкиваются в работе

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Деды Морозы и Снегурочки пожаловались на отмены заказов и настойчивые приглашения за новогодний стол. К таким результатам пришли по результатам опроса, проведенного мобильным приложением "Город".

О том, с чем приходится сталкиваться на работе, рассказали 456 Дедов Морозов и 195 Снегурочек. По результатам опроса из-за коронавируса половина из них столкнулась с отменой заказов по причине введенных ограничений. Кроме того, 27% респондентов отметили, что для выполнения заказа им потребуется сертификат о вакцинации. Еще 23% сообщили об актуальности онлайн-заказов на фоне пандемии.

Среди особенностей работы в канун Нового года больше половины Дедов Морозов и Снегурочек рассказали о настойчивых приглашениях за праздничный стол. Из-за этого приходится корректировать расписание и сталкиваться с недовольными заказчиками, говорят они. Однако 40% подчеркнули, что многие клиенты готовы оплачивать дополнительное время.

Также участники опроса отметили, что современные дети все чаще исполняют песни популярных рэп-исполнителей вместо привычных стихотворений. В частности, в топе популярных композиций творчество певца Моргенштерна и блогера Дани Милохина.