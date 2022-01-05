Названы наиболее выгодные месяцы для отпуска в 2022 году

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Юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева назвала выгодные для отпуска месяцы в 2022 году.
Эксперт отметила, что наиболее выгодными с точки зрения денег являются те месяцы, где больше всего рабочих дней. Так, в текущем году в августе будет 23 рабочих дня, в марте, сентябре и декабре – 22 дня.
"Наименее выгодно идти в отпуск в январе (16 рабочих дней), в мае (18 рабочих дней) и в феврале (19 рабочих дней)", – приводит слова Нечаевой РИА Новости.
По словам эксперта, это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. В частности, чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок – СДЗ, который считается по календарным, а не рабочим дням.
"Когда отпуск приходится только на рабочие дни – например, понедельник, вторник и среду, – то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже", – объяснила она.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить продолжительность отпуска для работающих пенсионеров до 31 дня.
Соответствующее письмо он направил на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. Орлов объяснил, что сейчас пенсионеры имеют право на 28 дней оплачиваемого отпуска и 14 дней неоплачиваемого. При этом у работающих несовершеннолетних длительность первого составляет 31 день.
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