Россияне назвали главный страх в 2023 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 30% жителей РФ беспокоятся об инфляции и росте цен в 2023 году. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование Страхового Дома ВСК и Аналитического центра НАФИ.

Аналитики выяснили, что около 27% россиян боятся потерять изначальный доход и сильно заболеть. Беспокоятся о своих детях 25% граждан, а еще 20% переживают о старте новой пандемии. Также россияне из главных страхов выбирали дефицит продуктов первой необходимости, питания или лекарств.

Однако 74% респондентов заявили, что с ними случится больше хорошего, нежели плохого. Оптимизм в основном сохраняют жители от 35 до 44 лет. Но 24% заявили, что в 2023 году плохого и хорошего будет поровну.

По словам замруководителя управления аналитики и исследования Страхового Дома ВСК Максима Грушко, у граждан России материальные беспокойства сочетаются с нематериальными.

"Учитывая уроки пандемии и события текущего года, многие допускают развитие негативных сценариев: высокую инфляцию и рост цен, а также падение уровня доходов", – заявил он.

Ранее аналитики сервиса по поиску вакансий "Работа.ру" узнали пожелания россиян на идеальный доход в следующем году. По мнению большинства, он должен составлять порядка 135 тысяч рублей в месяц.

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