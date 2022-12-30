Более половины россиян считают, что в СССР было больше хорошего – ВЦИОМ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В настоящее время 51% россиян убеждены, что в СССР было больше хорошего, при этом всего лишь 5% граждан РФ уверены в обратном. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос ВЦИОМ, приуроченный ко дню образования Советского Союза.

В то же время 38% россиян считают, что в СССР было поровну и хорошего, и плохого. О распаде советского государства сожалеют 58% граждан РФ, а 20% не испытывают в связи с этим никаких негативных чувств. Еще 13% респондентов относятся к этому событию безразлично.

Исследование показало, что 48% россиян хотели бы восстановления Советского Союза. Против этого высказались 37% опрошенных. При этом полную уверенность в возможности реставрации СССР в современных условиях высказали всего 5% респондентов, а 41% полагает, что это "скорее невозможно". Еще 22% полагают, что восстановить СССР "скорее возможно", а 25% уверены, что это "безусловно невозможно".

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что если бы люди активнее выступали за свои интересы, то СССР бы не распался и сейчас страна находилась "впереди планеты всей".

По его словам, на данный момент именно Китай подтверждает его слова.

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