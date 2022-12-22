В КПРФ одобрили идею правнука Сталина запретить называть политика диктатором

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В КПРФ поддержали инициативу от правнука Иосифа Сталина, который предложил запретить называть вождя СССР диктатором и кровавым тираном. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя пресс-службы фракции Александра Ющенко.

Он назвал данное предложение логичным. По его словам, на сегодняшний момент Россия пребывает на переломе. Ющенко назвал либеральное течение "абсолютно циничной колеей", которое, по его словам, пытается переделать отечественную историю. Он также указал, что такое течение меняет и историю Украины, а также государства бывшего СНГ.

Ющенко утверждает, что происходит это с помощью очернения бывших российских и советских лидеров. Политик указал на то, что, по сути, антисоветизм и русофобия представляют собой одинаковое оружие. Глава пресс-службы фракции также призвал переименовать Волгоград обратно в Сталинград.

"Инициативу я не слышал, но как гражданин и как родственник он имеет абсолютное право. Надо воздать должное тем, кто строил и ставил страну", – заявил Ющенко.

Однако политик подчеркнул, что не одобряет идею эксгумировать и перезахоронить тело Сталина. Он подчеркнул, что "копаться в могилах – это самое последнее дело".

О том, что правнук советского лидера художник Селим Бенсаад послал открытое письмо Владимиру Путину, стало известно 22 декабря. Он напомнил, что 5 марта следующего года исполнится 70 лет со дня смерти его родственника.

В связи с этим он попросил российского лидера помочь с разрешением на эксгумацию тела прадеда. Таким образом он хочет проверить версию о его насильственной смерти.

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