В Москве 15 марта обсудят применение технологий информмоделирования в строительстве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Применение технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительстве обсудят на форуме в Москве 15 марта, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин отметил, что форум "ОпТИМальное строительство: как Стройкомплекс Москвы применяет технологии информационного моделирования" начнется в 10:00 в ГБУ "Мосстройинформ" по адресу улица 2-я Брестская, дом 6.

"Мероприятие пройдет в гибридном формате, помимо живого общения, будет вестись онлайн-трансляция", – отметил руководитель департамента.

Левкин уточнил, что в форуме примут участие Минстрой России, НОТИМ, "Дом.РФ", представители органов исполнительной власти столичного Стройкомплекса и подведомственных организаций, инвестиционно-строительного сообщества, разработчики и программисты.

По словам руководителя департамента, на встрече будут обсуждаться информационные системы управления проектами, цифровой двойник города, цифровые паспорта, кроме того, пойдет речь о цифровых турах для информационного сопровождения строительно-монтажных работ.

На форуме специалисты-практики расскажут о своем опыте создания проектов объектов городского заказа с применением ТИМ и создания информационных моделей. Они также поделятся знаниями о российском софте и консолидации цифровых источников данных в реализации ТИМ.

Левкин рассказал, что цифровые технологии уверенно вошли в строительную сферу. Например, столичный Стройкомплекс ведет системную работу, внедряя стандарты цифровой экономики в строительстве. Он уточнил, что в строительной сфере наработан опыт и имеются соответствующие успехи в цифровизации.

Глава департамента подчеркнул, что цифровые технологии улучшают контроль за расходами, а также способствуют увеличению точности расчетов и сокращению сроков строительства, сделав строительный цикл более прозрачным и понятным.

Директор ГБУ "Мосстройинформ" Юлия Куликова рассказала, что учреждение на регулярной основе выступает площадкой, на которой власти могут делиться опытом внедрения цифровых технологий.

Она добавила, что столичный Стройкомплекс является примером адаптации передовых технологий отечественных производителей в короткие сроки и налаживания бизнес-процессов в новой реальности.

"Мы с коллегами из департамента градостроительной политики Москвы, Минстроя, НОТИМ, "Дом.РФ" и других отраслевых организаций рады делиться своими находками. На этом форуме мы хотим открыто поговорить о существующих проблемах цифровой трансформации и методах их решения", – заявила Куликова.

Форум является проектом департамента градостроительной политики, который реализуется совместно с ГБУ "Мосстройинформ", научно-проектным центром "Развитие города" и проектом "СтроимПросто".

Ранее заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве в сфере строительства стали широко применяться технологии информационного моделирования (ТИМ).

Как отметил Бочкарев, в настоящее время в столице реализуется более 50 проектов с применением ТИМ.

В свою очередь, директор ГБУ "ГлавАПУ" Дмитрий Чумачков заявил, что благодаря цифровизации оборот бумажных документов у проектировщиков сократился на 60% – с 20 до 9 тысяч листов ежемесячно.

"Интервью": Андрей Бочкарев – о развитии строительной отрасли столицы

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