Экспериментальная модульная жилая застройка появится в ТиНАО

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Столичные власти одобрили возведение экспериментальной модульной жилой застройки в ТиНАО, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, планируется реализовать проект по адресу поселение Десеновское, район деревни Яковлево, участки № 20 и 21/1.

"Площадь проекта планировки территории (ППТ) составляет почти 22 гектара. На данном участке инвестор планирует построить экспериментальный жилой микрорайон с жилыми домами переменной этажности из крупногабаритных модулей с применением новых инновационных конструктивных и инженерных решений", – рассказал Бочкарев.

Заммэра уточнил, что в новом микрорайоне будут проживать около 1 250 человек.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что модульная технология снижает трудоемкость строительного процесса за счет использования модульных пространственных элементов, таких как лестницы, балконы и шахты лифтов. Они содержат коммуникации и инженерные оборудования. Кроме того, модули выполнены с полной отделкой в заводских условиях.

Пятова уточнила, что девелопером жилой застройки выступила группа компаний "МонАрх". В рамках проекта будет возведено более 71 тысячи квадратных метров недвижимости, из которых 6,67 тысячи отведут под соцобъекты. На территории застройки возведут школу на 150 мест и детский сад на 100 мест.

Решение об одобрении проекта планировки территории было принято 2 марта на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (ГЗК), которую возглавляет Сергей Собянин.

ГК "МонАрх" реализует на территории ТиНАО технополис модульного домостроения, предназначенный для выпуска экспериментальных сверхкрупных модулей для домостроения, напомнила Пятова.

Ранее сообщалось, что в поселении Десеновском в ТиНАО введут в эксплуатацию четыре дома, построенных по программе реновации, в составе ЖК "Ватутинки парк". Корпуса рассчитаны на 268, 143, 217 и 202 квартиры соответственно.

Отмечается, что фасады многоэтажных домов выполнены в натуральных природных оттенках. Квартиры будут сданы в эксплуатацию с внутренней отделкой, шумоизоляцией и другими выполненными работами.



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