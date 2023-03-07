Четыре жилых корпуса по программе реновации введут в эксплуатацию в Десеновском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В поселении Десеновском в ТиНАО введут в эксплуатацию 4 дома, построенных по программе реновации, в составе ЖК "Ватутинки парк". О выдаче соглашения на введение объектов в эксплуатацию сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Четыре многосекционных дома общей площадью более 80 тысяч квадратных метров возвели в рамках комплексной жилой застройки поселения Десеновского. Корпуса рассчитаны на 268, 143, 217 и 202 квартиры соответственно", – цитируют Войстратенко на портале мэра и правительства Москвы.

Фасады многоэтажных домов выполнены в натуральных природных оттенках. Квартиры будут сданы в эксплуатацию с внутренней отделкой, шумоизоляцией и другими выполненными работами.

В каждом из домов есть лифты грузоподъемностью 630 и 400 килограммов. Первые этажи новостроек отведут под нежилые помещения. Там могут открыться магазины, кафе и другие предприятия.

Покрытие на детских площадках выполнено с использованием резиновой крошки из бесшовного наливного материала. Также на придомовой территории разместили лавочки, урны, высадили деревья и кустарники.

Въезд на территорию будет осуществляться через пункты со шлагбаумами. Автостоянка рассчитана на 133 места, 16 из которых отведены для маломобильных людей.

Ранее стало известно, что дом по программе реновации построят в районе Фили-Давыдково. Он будет предполагать наличие 302 квартир, подземного паркинга площадью 3,7 тысячи квадратных метров и других удобств для жителей.



Почти 40 тыс москвичей начали переселение по программе реновации – Собянин

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!