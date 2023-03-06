В ЗАО появится 19 жилых домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Западном административном округе Москвы по программе реновации возводятся 19 жилых домов. Об этом рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в новых квартирах сделают улучшенную отделку, которая будет соответствовать стандартам программы. На первых этажах будут располагаться вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики.

Руководитель департамента добавил, что на первых этажах разрешат открыться магазинам, кафе, салонам красоты, спортивным клубам, кружкам и секциям для детей.

"С момента старта программы в округе введено 28 домов на 8 112 квартир, они расположены в районах Кунцево, Можайском, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевском, Проспекта Вернадского, Солнцево, Филевский Парк, Фили-Давыдково", – отметил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что первую новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Нагатино-Садовники. Дом состоит из двух секций, рассчитанных на 186 квартир, две из которых предназначены для маломобильных жильцов. Также там предусмотрена подземная парковка.

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