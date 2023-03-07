Более двух тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В феврале жилье по программе реновации в Москве получили более 2,2 тысячи человек. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего в последнем зимнем месяце было заключено 884 договора на получение равнозначных квартир. Число получивших новое жилье по программе реновации в феврале 2023 года увеличилось на треть в сравнении с показателями января 2022 года.

"Больше всего новоселов на востоке города – 638 человек, на юго-востоке – 387, на севере столицы – 379, на западе – 278, а на юго-западе – 160", – приводят слова Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

Участники программы получили квартиры в прежних районах. Исключением стали Зеленоград и ТиНАО, там переселение происходит в пределах округа.

Всего в рамках программы реновации расселят 5 175 домов. В них проживают более миллиона человек.

До этого стало известно, что в ЗАО по программе реновации строят 19 домов. С момента старта программы в округе введено 28 домов на 8 112 квартир. Во всех жилых помещениях выполнена отделка в соответствии со стандартами программы реновации.



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