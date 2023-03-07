Дом на 302 квартиры по программе реновации появится в районе Фили-Давыдково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

В столичном районе Фили-Давыдково построят дом по программе реновации на 302 квартиры. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Жилая площадь новостройки составит около 17,6 тысячи квадратных метров, для переселения жителей района из ветхих пятиэтажек предусмотрено 302 квартиры", – приводят слова Войстратенко на портале мэра и правительства Москвы.

Дом будет состоять из трех корпусов. В них расположатся 88 однокомнатных, 168 двухкомнатных, 45 трехкомнатных и одна четырехкомнатная квартира. Внутреннюю отделку жилых помещений выполнят в соответствии со стандартами программы реновации.

Жилая новостройка предполагает наличие подземного паркинга площадью 3,7 тысячи квадратных метров. На первых этажах построят помещения общественного назначения, а также оборудуют колясочные и другие пространства.

На прилегающей к дому территории выполнят комплекс работ по благоустройству: озеленят участки, оборудуют площадки для детей и любителей спорта.

Проверки за ходом строительства будет осуществлять Мосгосстройнадзор. Их график будет определен после начала строительно-монтажных работ.

"К выездным мероприятиям на объекте привлекут специалистов Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, которые проведут весь необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований стройматериалов и конструкций", – сообщил Войстратенко.

Ранее стало известно, что в феврале жилье по программе реновации в Москве получили более 2,2 тысячи человек. Участники программы получили квартиры в прежних районах.

Лидером по числу переселений стал Восточный административный округ Москвы.



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