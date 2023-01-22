Школу на тысячу мест с дошкольным отделением построили в Десеновском – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о завершении строительства образовательного комплекса в поселении Десеновском. Об этом мэр Москвы написал в личном телеграм-канале.

"В поселении Десеновском построили крупный образовательный комплекс: школьное здание на тысячу мест с дошкольным отделением для 225 малышей", – указано в публикации.

По словам градоначальника, в школе будут универсальные учебные кабинеты и лабораторно-исследовательские комплексы. Кроме того, подготовлены залы для физкультуры и хореографии, а также классы робототехники.

Дошкольное учреждение располагается на площади более 3 700 квадратных метров и рассчитано на 9 групп детей. Здесь появятся кабинет для развивающих занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет и пищеблок. Помещения адаптируют для детей с ограничениями по здоровью.

Накануне Сергей Собянин рассказал о запуске образовательных организаций в столичном районе Некрасовка. На улице Маресьева будет открыт детский сад, а на улице Маршала Еременко заработает школьный корпус для старшеклассников.

Собянин: В 17-м квартале Некрасовки готовятся к открытию новые детский сад и школа

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